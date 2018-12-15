На Украине заявили о террористических угрозах проведению Объединительного собора

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Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой заявил о наличии террористических угроз проведению Объединительного собора украинских православных церквей, передает УНН.

«Мы знаем, какие вызовы могут быть, потому что есть террористические угрозы, и нам не хотелось, чтобы этот праздник был каким-то образом испорчен какой-либо провокацией. Поэтому к каждому мероприятию, тем более такому, как сегодня, мы очень ответственно относимся», — сказал Яровой.

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Он также отметил, что безопасность в день проведения собора обеспечивают четыре тысячи правоохранителей.

В Киеве проходит «объединительный собор» Украинской православной церкви: предполагается, что после него неканоническая УПЦ сможет получить от Константинопольского патриархата томос об автокефалии. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.