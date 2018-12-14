В Киеве демонтируют памятник Суворову

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Украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко написал в своем твиттере, что памятник русскому полководцу Александру Суворову, который стоит перед входом в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна, будет демонтирован.

Кириленко написал, что консультативный совет при департаменте охраны культурного наследия киевской государственной городской администрации рассмотрел обращение лицея имени Ивана Богуна и принял решение о том, чтобы не заносить монумент Суворову в реестр памятников. Это, по его словам, означает, что после окончательного решения Минкульта памятник будет демонтирован.

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Соответствующее заявление от имени лицея подал его начальник генерал-майор Игорь Гордийчук.

Ранее в украинском поселке Марковка на месте снесенного памятника Ленину установили памятник Чиполлино.