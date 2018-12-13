Возросло число погибших при крушении поезда в Анкаре
Число погибших в результате столкновения скоростного поезда с локомотивом в Анкаре возросло до девяти. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на министра транспорта.
Ранее сообщалось о семи погибших. Отмечалось, что один из погибших — машинист поезда.
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По словам министра, после аварии на один из вагонов поезда упал надземный пешеходный переход.
Отмечается, что спасательные работы продолжаются, на месте происшествия работают кинологи с собаками. Прокуратура начала расследование инцидента.
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