В Германии тонна шоколада растеклась по улицам и замерзла

На западе Германии из-за аварии на фабрике в городе Верль на улицы вытекла и застыла тонна шоколада. Об этом пишет Soester Anzeiger.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 10 декабря. По словам директора фирмы Маркуса Лаки, утром 12 декабря производство было возобновлено. Причиной разлива шоколада стал «технический дефект» установленного на фабрике котла, который был быстро устранен. При этом с трудностями пришлось столкнуться пожарным, которым нужно было очистить городские улицы от шоколадной массы.

Ранее сообщалось, что житель Саранска украл и продал 18 тонн шоколада из-за долгов.