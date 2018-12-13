Суд арестовал недвижимость экс-главы московского СК

Лефортовский суд Москвы принял решение об аресте земельного участка и доли в двух расположенных на нем домов в Тульской области, которые принадлежат бывшему главе московского Следственного комитета (СК) генералу Александру Дрыманову. Об этом сообщает ТАСС.

Дрыманова задержали в июле нынешнего года. Позднее ему предъявили обвинения по двум эпизодам взяточничества. От услуг адвокатов генерал отказался.

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«Постановлением Лефортовского районного суда наложен обеспечительный арест на одну треть доли двух зданий в Тульской области», — рассказали в Лефортовком суде.

Также отмечается, что под арест попали 4 тыс. кв. м земли, на которых находятся эти здания.

Решение суда в настоящее время обжаловано не было.