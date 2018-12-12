Известная критикой Порошенко журналистка пропала в Москве
В Москве пропала украинская журналистка Елена Бойко, сообщает газета «Известия».
По словам журналиста Руслана Осташко, домой к Бойко пришел человек, представившийся участковым, а также еще двое полицейских и один гражданский.
Они попросили Бойко пройти в отделение для беседы, после чего она пропала.
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Осташко добавил, что Бойко оставила телефон дома и все попытки родных найти ее оказались безуспешными.
На данный момент информации о ней нет уже двое суток.