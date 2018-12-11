ФСБ и МВД провели обыски в московском офисе ФАС

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Федеральная служба безопасности и Министерство внутренних дел провели следственные действия в московском офисе Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФАС.

По данным ведомства, это связано с делами и решениями, которые были приняты Федеральной службой по тарифам в 2012-2014 годах, упраздненной в 2015 году. Как отмечается, ФАС является ее правопреемником.

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Уточняется, что правоохранительные органы провели проверку в управлении контроля электроэнергетики, а также у заместителей главы службы Сергея Пузыревского и Виталия Королева.

Ранее сообщалось, что министр финансов Антон Силуанов оценил работу ФАС.