ФСБ и МВД провели обыски в московском офисе ФАС
Федеральная служба безопасности и Министерство внутренних дел провели следственные действия в московском офисе Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФАС.
По данным ведомства, это связано с делами и решениями, которые были приняты Федеральной службой по тарифам в 2012-2014 годах, упраздненной в 2015 году. Как отмечается, ФАС является ее правопреемником.
Реклама
Уточняется, что правоохранительные органы провели проверку в управлении контроля электроэнергетики, а также у заместителей главы службы Сергея Пузыревского и Виталия Королева.
Ранее сообщалось, что министр финансов Антон Силуанов оценил работу ФАС.