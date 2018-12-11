Стало известно, где похоронят Людмилу Алексееву
Стало известно, где похоронят российскую правозащитницу Людмилу Алексееву. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ее сына Михаила Алексеева.
По его словам, похороны пройдут в США.
«Здесь, в Москве, состоялось прощание, а похороны пройдут на кладбище церкви Сент-Джон в Вашингтоне. Там похоронены ее мама, муж и старший сын», — сказал Алексеев.
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Он добавил, что точная дата станет известна позднее.
Ранее сообщалось, что в Москве простились с правозащитницей Людмилой Алексеевой.