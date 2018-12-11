Стало известно, где похоронят Людмилу Алексееву

<img src="//img.gazeta.ru/files3/755/12089755/RIAN_3155110.HR-pic905-895x505-66192.jpg">

Стало известно, где похоронят российскую правозащитницу Людмилу Алексееву. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ее сына Михаила Алексеева.

По его словам, похороны пройдут в США.

«Здесь, в Москве, состоялось прощание, а похороны пройдут на кладбище церкви Сент-Джон в Вашингтоне. Там похоронены ее мама, муж и старший сын», — сказал Алексеев.

Реклама

Он добавил, что точная дата станет известна позднее.

Ранее сообщалось, что в Москве простились с правозащитницей Людмилой Алексеевой.