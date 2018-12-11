Путин приехал на прощание с правозащитницей Алексеевой
Президент России Владимир Путин прибыл в Центральный дом журналиста на церемонию прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Путин вышел на сцену, где установлен гроб, и положил букет красных роз.
Церемония продлится до 13 часов, после чего пройдет кремация и похороны на Троекуровском кладбище.
8 декабря на 92-м году жизни скончалась старейшая российская правозащитница Людмила Алексеева, член СПЧ, глава Московской Хельсинкской группы.