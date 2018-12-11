Путин приехал на прощание с правозащитницей Алексеевой

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Президент России Владимир Путин прибыл в Центральный дом журналиста на церемонию прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Путин вышел на сцену, где установлен гроб, и положил букет красных роз.

Церемония продлится до 13 часов, после чего пройдет кремация и похороны на Троекуровском кладбище.

8 декабря на 92-м году жизни скончалась старейшая российская правозащитница Людмила Алексеева, член СПЧ, глава Московской Хельсинкской группы.