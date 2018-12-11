Метрополитен обвинил москвичей в транспортном коллапсе

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Московский метрополитен сообщил, что причиной сбоя в движении поездов на Таганско-Краснопресненской линии стало удержание дверей пассажирами, передает РИА «Новости».

Как пояснили в пресс-службе, на фиолетовой ветке пришлось высадить два поезда пассажиров из-за удержания дверей вагонов.

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«Как мы уже неоднократно объясняли, продолжительное препятствие закрытию хотя бы одной двери в поезде приводит к тому, что системы контроля не позволят составу тронуться с места. Правила безопасности предписывают в таких случаях высадить пассажиров и проверить двери и дверные механизмы», — заявили в метрополитене.

Ранее сообщалось, что утром 11 декабря произошел коллапс сразу на двух линиях московского метро.