В Москве прощаются с правозащитницей Алексеевой
В Москве в Центральном доме журналиста началась церемония прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Церемония продлится до 13 часов, после чего пройдет кремация и похороны на Троекуровском кладбище.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин может принять участие в церемонии прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой.
8 декабря на 92-м году жизни скончалась старейшая российская правозащитница Людмила Алексеева, член СПЧ, глава Московской Хельсинкской группы.