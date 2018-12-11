В Москве прощаются с правозащитницей Алексеевой

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В Москве в Центральном доме журналиста началась церемония прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Церемония продлится до 13 часов, после чего пройдет кремация и похороны на Троекуровском кладбище.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин может принять участие в церемонии прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой.

8 декабря на 92-м году жизни скончалась старейшая российская правозащитница Людмила Алексеева, член СПЧ, глава Московской Хельсинкской группы.