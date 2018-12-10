Минтруд захотел лишить учителей и врачей подарков

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Директор Департамента развития государственной службы Минтруда Дмитрий Баснак рассказал о внесенном в Госдуму законопроекте, который введет антикоррупционные стандарты для сотрудников федеральных организаций, передает РИА «Новости».

По его словам, работники таких организаций должны будут информировать работодателя о ситуациях, когда их пытались склонить к коррупции. Кроме того, им будет запрещено получать подарки за исполнение своих должностных обязанностей. При этом в настоящее время врачи и учителя могут принимать подарки, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей.

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«. А теперь вообще нельзя будет дарить подарок, кроме цветов, канцелярской печатной продукции или ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения, награды от работодателя или вышестоящей организации», — сказал Баснак.

Он добавил, что за получение подарков их будут привлекать к дисциплинарной ответственности.

Ранее Минтруд напомнил чиновникам о запрете на подарки перед Новым годом.