В аэропорту Киева самолет выкатился со взлетно-посадочной полосы

В аэропорту «Борисполь» самолет из Белоруссии совершил жесткую посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на очевидцев.

По данным телеканала, самолет компании «Белавиа» при выруливании повредил фонари, также был поврежден обтекатель.

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«Мы на какое-то время закрывали полосу для того, чтобы очистить ее. Самолет самостоятельно дошел до места стоянки», — заявил украинской газете «Вести» директор аэропорта Павел Рябикин.

Отмечается, что 11 рейсов были перенаправлены в другие аэропорты, однако «Борисполь» работает в штатном режиме. О пострадавших не сообщалось.

Ранее сообщалось, что в Канаде самолет приземлился без переднего шасси.