МИД ФРГ выразил соболезнования в связи со смертью Людмилы Алексеевой

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что правозащитница Людмила Алексеева была великой россиянкой, мужественным и несгибаемым борцом за права человека и свободу, передает РИА «Новости».

Он напомнил о ее вкладе в создание Московской Хельсинкской группы, которая стала «важной вехой развития гражданского общества в СССР», а также цене за этот шаг — эмиграции в США

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«Скончалась великая россиянка, мужественный и несгибаемый борец за права и свободу. Ее неустанные усилия по защите прав человека даже в пожилом возрасте оказали решающее влияние на дискурс о правах человека в СССР и затем в России», — заявил Маас.

По его словам, по возвращении в Россию Алексеева продолжала «ясно и четко говорить о нарушениях и не уклонялась от споров».

«Мы ей признательны. Ее работа вдохновляла и вдохновляет юристов-правозащитников в России и во всем мире и таким образом будет продолжена», — сказал Маас.

Правозащитница Людмила Алексеева умерла 8 декабря в Москве на 92-ом году жизни.

Ранее стало известно место прощания с Людмилой Алексеевой.