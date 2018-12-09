Украинец пытался в ботинке провезти в Россию 1 млн рублей

Гражданин Украины попытался пересечь границу с Россией, спрятав в ботинках около 1 млн руб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы Украины.

По данным ведомства, инцидент произошел в пункте пропуска» Журавлевка». Пограничники обратили внимание на волнение 46-летнего украинца при прохождении пограничного контроля и решили провести усиленный досмотр личных вещей мужчины.

Реклама

«В результате под стелькой обуви задержанного пограничники обнаружили 1 млн российских рублей», — говорится в сообщении налоговой службы.

Как отмечается, деньги у мужчины были изъяты в установленном порядке, а мужчину передали компетентным органам.

Ранее сообщалось, что украинцев попросили не ездить в Россию.