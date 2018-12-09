Людмилу Алексееву кремируют на Троекуровском кладбище

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Правозащитница Людмила Алексеева будет кремирована на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает РИА «Новости».

Об этом рассказал глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

«Она предпочла кремацию, это была ее воля, — уточнил он.

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Федотов добавил, что прах захоронят в семейной могиле.

Ранее сообщалось, что прощание с правозащитницей Людмилой Алексеевой пройдет в Центральном доме журналиста 11 декабря.