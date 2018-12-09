В Симферополе погиб человек из-за крупной аварии на водоводе

При устранении аварии на водоводе в Симферополе погиб работник аварийных служб водоканала, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в водоснабжающей организации «Вода Крыма».

«При устранении аварии на водоводе был травмирован мастер, он погиб», — сообщил источник.

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Как отмечается, обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в результате крупной аварии жители Симферополя остались без воды.