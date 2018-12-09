Американский правозащитник прокомментировал смерть Алексеевой

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Американский правозащитник и экс-сотрудник политического отдела Госдепа Мэтью Хоу выразил соболезнования в связи со смертью российской правозащитницы Людмилы Алексеевой. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он восхищен работой Алексеевой и тем, как она отстаивая права своих сограждан.

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Он также добавил, что Алексеева отстаивала права человека, не боясь столкнуться с общественным мнением.

Ранее сообщалось, что посольство ЕС в России прокомментировало смерть Алексеевой