Посольство ЕС прокомментировало смерть Алексеевой

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Посольство Евросоюза в России выразило соболезнования в связи со смертью российской правозащитницы Людмилы Алексеевой. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Она — один из столпов российского правозащитного движения. Ее мужество, преданность делу и предвидение будут и впредь вдохновлять всех нас», — заявили в дипмиссии.

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В посольстве также отметили, что продолжение дела Алексеевой будет лучшим способом почтить ее память.

Ранее сообщалось, что глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье прокомментировала смерть Алексеевой.