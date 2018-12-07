Украинский омбудсмен рассказала о состоянии задержанных украинских моряков

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала, что украинские моряки, задержанные российскими пограничниками в Керченском проливе, не предъявляют никаких претензий, передает РИА «Новости».

Денисова подтвердила, что украинский консул в Москве Альберт Черняков посетил в «Лефортово» четырех моряков: Дениса Гриценко, Романа Мокряка, Юрия Безъязычного и Богдана Головаша.

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«У наших мальчиков нет жалоб, и они мужественно держат себя в руках. Также консул посетил трех раненых бойцов в СИЗО «Матросская тишина». По его словам, их состояние здоровья удовлетворительное, у ребят осколочные ранения, но ни у кого ампутаций нет — кости и суставы целы», — рассказала Денисова.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что передал российскому президенту Владимиру Путину просьбу об освобождении украинских моряков.