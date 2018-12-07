Во ФСИН призвали навести порядок в колонии, где сидит Цеповяз

Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что перевод осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза в другую колонию не решит проблему с его содержанием, передает РИА «Новости».

По его словам, необходимо навести порядок в самой колонии.

«Если в этой колонии не было должного надзора и дисциплины, нужно в ней навести порядок. Убрать Цеповяза? Ну, а остальные как — менее резонансные — все то же будут делать, творить, что хотят?», — сказал Максименко.

Ранее были опубликованы новые фотографии застолий Вячеслава Цеповяза, осужденного по делу «банды Цапка» и отбывающего 20-летний срок в колонии строгого режима.