Соцслужбы прокомментировали ситуацию с выплатами магаданскому ветерану

Руководитель социального центра Магаданской области Анатолий Куликов заявил, что пенсионер, ветеран труда Владимир Попов не обращался с просьбой вернуть социальную выплату премьер-министру Дмитрию Медведеву. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Куликова, пенсионер не обращался с подобным заявлением.

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«Речь идет о выплате, которая предоставляется ветеранам труда региона в качестве компенсации на оплату коммунальных услуг», — рассказал руководитель соццентра.

Он добавил, что Попов обращался в социальную службу в связи с тем, что меняет место прописки, и попросил временно не перечислять деньги на оплату коммуналки.

Ранее сообщалось, что Попов отказался от прибавки к пенсии и попросил соцслужбы вернуть ее премьеру.