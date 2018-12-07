CNN эвакуировали в прямом эфире

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В Нью-Йорке эвакуировали редакцию телеканала CNN после сообщения о взрывном устройстве.

Неизвестный сообщил о том, что в здании было заложено пять взрывных устройств.

«Нас эвакуировали посреди моей программы. Угроза взрыва. Мы пустили запись», — написал в своем твиттере один из ведущих телеканала Дон Лемон.

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Полиция перекрыла участок близлежащей улицы для пешеходов и транспорта, специалисты осматривают здание.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп обвинил CNN в необъективном освещении положения дел в США.