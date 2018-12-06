Власти призвали москвичек планировать беременность

Главный акушер-гинеколог Москвы Антон Оленев призвал жительниц города к планированию беременности и заблаговременному прохождению соответствующего обследования, передает РИА «Новости».

По словам Оленева, в настоящее время только 6-7% потенциальных матерей обращаются к акушерам-гинекологам перед беременностью.

Реклама

«Необходима не только ранняя явка при наступлении беременности, необходимо планирование беременности», — сказал Оленев.

Он добавил, что созданы все условия для проведения такого медицинского обследования. Оленев также отметил, что только половина москвичек репродуктивного возраста регулярно ходит к гинекологу.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева призвала жительниц России не вступать в интимные связи с гражданами других стран во время ЧМ-2018.