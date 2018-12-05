В США в правительственном здании у елки поставили сатанинскую статую
Группа сатанистов разместила свой символ в правительственном здании штата Иллинойс в США, обозначив начало праздничного сезона. Об этом сообщает «Би-Би-Си».
120-сантиметровая скульптурная композиция, состоящая из змеи, свернутой вокруг вытянутой руки с яблоком, была установлена между рождественской елкой и менорой — иудейским подсвечником.
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Власти штата объяснили установку статуи тем, что храм Сатаны имеет те же права, что и другие религиозные объединения США.
Размещение сатанинской символики у елки подверглось критике и осуждению со стороны иллинойского семейного движения.
Ранее сообщалось, что итальянцы расстроились из-за уродливой рождественской елки в центре Рима.