Источник: в Москве проверяют девять вокзалов из-за угрозы взрыва

В Москве проводится проверка девяти вокзалов из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что изначально было известно только о проверке Рижского вокзала.

«Последовательно кинологи проверяют девять железнодорожных столичных вокзалов: Киевский, Белорусский, Ленинградский, Казанский, Ярославский, Рижский, Савеловский, Павелецкий, Курский», — сообщил источник.

Ранее сообщалось, что из ТДК в центре Москвы эвакуировали 200 человек.