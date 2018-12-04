Украина объявила в розыск россиян из-за инцидента в Керченском проливе

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Украинская прокуратура объявила в розыск восемь граждан России, которые принимали участие в аресте моряков ВМС Украины за нарушение границы в Керченском проливе, передает ТАСС.

«По результатам проведенных следственных действий сообщено о подозрении восьми лицам. В настоящее время получено постановление суда о задержании указанных подозреваемых с целью привода для рассмотрения ходатайств об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», — сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

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Украинская сторона объявила в розыск руководителя управления ФСБ по Крыму и Севастополю контр-адмирала Сергея Станкевича, заместителя главы Пограничной службы ФСБ Геннадия Медведева, начальника службы пункта управления ФСБ по Крыму и Севастополю Руслана Ромашкина, а также еще пять офицеров, среди которых — командиры кораблей, которые принимали участие в задержании.

Сообщается, что в ближайшее время ведомство также планирует предъявить обвинения еще 10 военнослужащим Черноморского флота, Пограничной службы, Воздушно-космических сил и войск ПВО ВС России «от младшего офицерского состава до генералов».

Ранее сообщалось, что Украина привела в боеготовность корабли погранслужбы.