«Би-би-си»: сбежавшая из ОАЭ принцесса семь лет планировала побег

Сбежавшая из ОАЭ принцесса семь лет планировала побег. Об этом говорится в документальном фильме «Би-би-си» под названием «Побег из Дубая», пишет The Guardian.

Дочь эмира Дубая Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактум — Латифу — поймали после побега на яхте у индийского побережья. Отмечается, что после того, как в начале марта 32-летнюю женщину схватили вооруженные люди примерно в 50 км от побережья Индии, о ее нахождении и состоянии нет ни какой информации. По словам друзей принцессы, девушка планировала побег из страны, потому что считала государство «золотой тюрьмой».

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Латифа — вторая из дочерей шейха, которая пытается сбежать, а затем исчезает после сообщений о ее поимке, пишет газета. Ее старшую сестру, Шамсу, схватили на улице в Кембридже после бегства из семейного поместья в 2000 году.

Газета пишет, что этот случай было явным хищением человека, которое британская полиция никогда полностью не расследовала. Сама Латифа перед побегом записала видео, в котором рассказала о неудачном побеге в возрасте 16 лет. По ее словам, тогда ее перехватили на границе, заключили в тюрьму на три года, били и подвергали пыткам.

Как отмечается, в побеге ей помог французский предприниматель и бывший офицер военно-морского флота Эрве Жобер, к которому она впервые обратилась за помощью в 2011 году.