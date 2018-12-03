В Москве ограничат продажу алкоголя в новогодние праздники

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Руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников заявил, что в Москве в новогодние праздники будет ограничена продажа алкоголя. Слова чиновника передает ТАСС.

По словам Черникова, ограничение продажи алкогольных напитков будет «традиционным» и заверил, что оно «не вызовет беспокойств».

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«Потому что люди привыкли: там, где массовые мероприятия, алкоголь не продается», — подчеркнул руководитель департамента.

Он напомнил, что в дни новогодних праздников в местах массовых мероприятий будет ограничена продажа крепкого алкоголя в любой таре, а также прохладительных напитков стеклянной таре.

Ранее сообщалось, что в Москве ограничат продажу алкоголя в День народного единства.