В Москве ограничат продажу алкоголя в новогодние праздники
Руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников заявил, что в Москве в новогодние праздники будет ограничена продажа алкоголя. Слова чиновника передает ТАСС.
По словам Черникова, ограничение продажи алкогольных напитков будет «традиционным» и заверил, что оно «не вызовет беспокойств».
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«Потому что люди привыкли: там, где массовые мероприятия, алкоголь не продается», — подчеркнул руководитель департамента.
Он напомнил, что в дни новогодних праздников в местах массовых мероприятий будет ограничена продажа крепкого алкоголя в любой таре, а также прохладительных напитков стеклянной таре.
Ранее сообщалось, что в Москве ограничат продажу алкоголя в День народного единства.