Путин подписал указ о новом составе СПЧ

Российский президент Владимир Путин утвердил новый состав Совета по правам человека и развитию гражданского общества (СПЧ). Об этом сообщается на сайте организации.

Согласно тексту документа, в состав СПЧ вошел 51 человек, в числе которых журналисты, правозащитники, адвокаты и ученые.

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Уточняется, что председателем организации остался Михаил Федотов. Свои места в совете также сохранили Павел Чиков («Агора»), Людмила Алексееева (Московская Хельсинская группа) и Александр Верховский («Сова»). Среди новых членов организации режиссер Александр Сокуров, адвокат Генри Резник и другие.

Ранее в СПЧ назвали запрет въезда россиянок на Украину началом железного занавеса.