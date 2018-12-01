Два корабля столкнулись в Керченском проливе

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Два корабля получили повреждения при столкновении в Керченском проливе во время маневров, передает FleetMon.

По данным сайта, отслеживающего передвижения кораблей в реальном времени, в ходе маневрирования грузового корабля Lady Maria (под флагом Того) его винт запутался в якорной цепи грузового корабля Azov Concord (под флагом Мальты). Инцидент произошел 30 ноября.

Отмечается, что оба корабля направлялись из Констанции к российским и украинским портам Азовского моря и ожидали транзит через пролив. В результате столкновения был поврежден винт Lady Maria, Azov Concord, по неподтвержденным данным, потерял якорь с цепью.