На Сахалине погиб подросток после прыжка с парашютом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/949/11892949/Depositphotos_106362334_l-2015-pic905-895x505-7965.jpg">

Курсант парашютной секции разбился в результате прыжка с парашютом на Сахалине, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря сахалинской областной прокуратуры Тамару Журавскую.

Отмечается, что погибший был несовершеннолетним.

«По факту смерти несовершеннолетнего курсанта парашютной секции Центра технических видов спорта органами прокуратуры Сахалинской области организована проверка. По ее результатам будут приняты меры реагирования», — проинформировала Журавская.

Реклама

По словам очевидцев, у курсанта, вероятно, не раскрылся основной парашют.

Ранее сообщалось, что парашютисты в Татарстане погибли при столкновении друг с другом.