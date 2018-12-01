На Аляске из-за землетрясения остановлена работа нефтепровода
На Аляске из-за землетрясения приостановили работу Трансаляскинского нефтепровода (ТАНП). Об этом сообщается в твиттере компании-оператора Alyeska Pipeline Service Company.
«Система была остановлена в качестве меры предосторожности», — говорится в сообщении.
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Как отмечается, в настоящее время специалисты проверяют нефтепровод на предмет возможных повреждений.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отреагировал на землетрясение на Аляске.