На Аляске из-за землетрясения остановлена работа нефтепровода

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На Аляске из-за землетрясения приостановили работу Трансаляскинского нефтепровода (ТАНП). Об этом сообщается в твиттере компании-оператора Alyeska Pipeline Service Company.

«Система была остановлена в качестве меры предосторожности», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, в настоящее время специалисты проверяют нефтепровод на предмет возможных повреждений.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отреагировал на землетрясение на Аляске.