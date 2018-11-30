Синоптик оценил вероятность бесснежного Нового года в Москве

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Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев заявил, что жителям Московского региона, скорее всего, не придется встречать Новый год без снега, передает РИА «Новости».

При этом он уточнил, что точные прогнозы, в том числе температурные, на данный момент давать рано.

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«Вероятность совсем бесснежного Нового года невелика. Особенно в области, где температура в среднем чуть ниже, чем в столице», — сказал Киктев.

Ранее сообщалось, что последняя ночь ноября стала самой холодной с начала осени.