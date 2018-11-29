Серийный убийца в США признался еще в 90 эпизодах

В США осужденный за убийство трех женщин 78-летний Сэмюэль Литтл признался в еще 87 убийствах, которые он совершил в течение 40 лет. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

В настоящее время федеральные службы США пытаются сопоставить показания Литтла о совершенных им убийствах по всей стране с 1970 по 2005 год с реальными смертями. Следователи уже зафиксировали 34 совпадения.

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Мужчина находится в тюрьме с 2014, где отбывает срок за убийство трех женщин. Он находился под следствием с 2012 года, когда был арестован в приюте для бездомных в Кентукки, после чего его перевели в Калифорнию, где Сэмюэль разыскивался по обвинению в продаже наркотиков.

Образцы ДНК Литтла были после найдены в нераскрытых делах об убийстве трех женщин в Лос-Анджелесе в 1987 и 1989 годах. На всех жертвах были найдены следы побоев и удушья. Мужчине было назначено три пожизненных срока без права на досрочное освобождение.

До этого мужчина уже имел судимость за преступления, включая изнасилование и организованное ограбление.