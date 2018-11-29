ФСБ назвала фейком данные о розыске сообщницы напавшего на колледж в Керчи
В Центре общественных связей ФСБ России заявили, что назвали фейком сообщения о якобы розыске подозреваемой в причастности к нападению на Керченский политехнический колледж. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что якобы установлена уроженка столицы Ольга, осуществлявшая вербовку и подготовку устроившего стрельбу в колледже.
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«Мы официально заявляем — это фейк», — сказали в ЦОС.
Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взрыв в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.