Прокуратура проверяет птицефабрику в Приморье, где выбрасывают на улицу мертвых кур

Природоохранная прокуратура Владивостока проводит проверку птицефабрики в городе Артем после появления видео, где на улицу массово выбрасывают мертвых кур, передает РИА «Новости».

Уточняется, что видео было опубликовано в инстаграм-каналах. На кадрах видно, как сотни тушек лежат у дороги, а по ним ходят живые цыплята-бройлеры. По сообщению администрации пабликов, видео снято на птицефабрике в Артеме.

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«Природоохранная прокуратура проводит проверку», — сказал представитель прокуратуры Александр Герасимов.

По его словам, «уже установлено, что нарушены ветеринарные нормы».