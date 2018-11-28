Голландская железнодорожная компания заплатит семьям жертв холокоста

Национальная железнодорожная компания NS утвердила комиссию по выплате компенсаций жертвам холокоста и их родственникам, поскольку компания осуществляла перевоз евреев в нацистские лагеря. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

Компания NS заявила, что такое решение было спровоцировано нежеланием участвовать в судебных разбирательствах, которые несколько лет назад обязали французскую железнодорожную компанию SNCF выплатить компенсации за их роль в депортации 76 тыс. французских евреев в ходе Второй мировой войны.

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Ранее NS уже приносила свои извинения жертвам холокоста. Тогда компания спонсировала реконструкцию музея в Вестерборке.

Около 107 тыс. евреев были отправлены в Вестерборк и депортированы в концлагеря в Аустерлитц и Собибор. Пять тысяч остались в живых.

Вестерборк являлся транзитным лагерем в 1941 году. Последний раз поезд с 279 евреями был отправлен туда 13 сентября 1944 года.