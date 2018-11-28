Дипломаты сообщили о задержании за рубежом россиянина по запросу США

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В Таиланде по запросу США был задержан гражданин России Антон Богданов, сообщил заведующий консульским отделом российского посольства в стране Владимир Пронин, передает РИА «Новости».

«Россиянин был задержан по прибытии в аэропорт острова Пхукет, куда он приехал отдыхать с женой. Богданову разрешили уведомить посольство, и он сообщил мне по телефону, что задержание осуществляли таиландские полицейские, однако при этом присутствовал сотрудник ФБР США», — сказал Пронин.

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По его словам, на данный момент суть обвинений американской стороны против россиянина 1985 года рождения неизвестна.

Ранее в Генконсульстве России в США подтвердили предъявление обвинения шести россиянам.