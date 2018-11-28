В Константинополе подтвердили упразднение архиепископии русских церквей в Западной Европе

Константинопольский патриархат подтвердил, что принял решение упразднить Западноевропейский экзархат приходов русской традиции, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе Вселенского патриархата, в ходе собрания 27 ноября Священный синод принял решение отменить действие томоса от 1999 года, который даровал пастырское попечение и управление православных приходов русской традиции в Западной Европе.

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Ранее издание Orthodoxie со ссылкой на собственные источники сообщило, что Константинополь упразднил архиепископию православных церквей в Западной Европе.

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе была создана после революции 1917 года. Ее центр находится в Париже.