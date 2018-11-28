Стала известна самая пьющая страна Европы

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Лидером среди европейских стран по потреблению алкоголя стала Эстония, передает ТАСС со ссылкой на рейтинг экспертов проекта «Трезвая Россия».

По данным проведенного исследования, в Эстонии уровень потребления алкоголя достигает 15,35 литров чистого спирта на одного человека в год. Второе место в этом рейтинге занимает Литва, в которой аналогичный показатель составляет 13,61 литра. Тройку лидеров замыкает Чехия — 12,99 литра в год.

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Меньше всего алкоголя употребляют жители Греции (6,52 литра), Италии (7,08 литра) и Швеции (7,18 литра). Сообщается, что при при составлении рейтинга эксперты использовали статистические показатели из открытых источников, включая данные Всемирной Организации Здравоохранения.

Ранее был составлен рейтинг трезвости регионов России.