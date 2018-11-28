Ни один звонок о «минировании» ТЦ в Москве не подтвердился

В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что ни один из звонков о «минировании» торговых центров в Москве не подтвердился, передает РИА «Новости».

Отмечается, что из 14 торговых центров, а также из здания Киевского вокзала были эвакуированы 4,5 тыс. человек. По данным полиции, звонки осуществляли из-за рубежа, точное местоположение устанавливается.

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«По всем поступившим информациям проведены проверки, никаких опасных предметов не обнаружено», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что количество ТЦ, эвакуированных в Москве из-за сообщений об угрозе взрыва, возросло до 12.