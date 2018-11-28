Медведев прокомментировал пожар на ледоколе «Виктор Черномырдин»

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Российский премьер Дмитрий Медведев обратился к руководству Объединенной судостроительной корпорации и Минпроторгу с просьбой разобраться в ситуации с произошедшим накануне пожаром на строящемся ледоколе «Виктор Черномырдин» в Санкт-Петербурге, передает РИА «Новости».

Как отмечается, Медведев попросил разобраться в инциденте и лично доложить ему о результатах. При этом премьер-министр подчеркнул, что ответственность за произошедшее несет руководство.

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«Все эти происшествия, и вчера которое случилось, понятно, что надо разбираться, надо смотреть, кто в чем виноват, какие грузы привезли, какие виды топлива использовались или еще чего-то там», — сказал Медведев.

Ранее СК возбудил дело в связи с пожаром на ледоколе «Виктор Черномырдин».