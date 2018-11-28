Количество эвакуированных из-за «минирования» ТЦ в Москве увеличилось до 12

Представитель экстренных служб Москвы проинформировал, что в городе эвакуируют 12 торговых центров (ТЦ) и Киевский вокзал из-за угрозы «минирования», передает РИА «Новости».

Отмечается, что речь идет о торговых центрах «Город», «Горбушкин двор», «Вива», «Атриум», «Звездочка», «Цветной», «Электроника на Пресне», «Звезда», «Капитолий», «Гагаринский», «Мегаполис» и «Хорошо». Эвакуация персонала и посетителей ТЦ началась после поступления анонимных звонков о «минировании».

Ранее сообщалось, что несколько московских торговых центров эвакуируют из-за угрозы «минирования».