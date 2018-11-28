СМИ: Константинополь упразднил архиепископию русских церквей в Западной Европе

Всемирный патриархат упразднил архиепископию русских православных церквей в Западной Европе. Об этом сообщило издание Orthodoxie со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что такое решение было принято в ходе заседания священного синода на Фанаре. Официальное опубликование решения должно произойти в скором времени.

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Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе была создана после революции 1917 года. Ее центр находится в Париже.

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