В Москве несколько торговых центров эвакуируют из-за угрозы «минирования»

В Москве представитель экстренных служб проинформировал об эвакуации нескольких крупных столичных торговых центров (ТЦ) из-за звонков о «минировании». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам источника, речь идет о ТЦ «Город», расположенном на шоссе Энтузиастов, а также о «Горбушкином дворе» в Багратионовском проезде и ТЦ «Вива» на ул. Поляны.

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Как отмечает агентство городских новостей «Москва», об угрозе взрыва сообщили и в ТЦ «Атриум» на ул. Земляной Вал. В настоящее время из зданий эвакуируют персонал и посетителей.

Ранее сообщалось, что в столице два вокзала эвакуировали из-за угрозы взрыва.