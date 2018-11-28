В Бельгии врачам грозит суд за ошибочную эвтаназию

В Бельгии трех психиатров заподозрили в проведении ошибочной эвтаназии с многочисленными нарушениями, пишет The Guardian.

Отмечается, что речь идет о процедуре, проведенной в 2010 году для 38-летней женщины, имевшей общее нарушение психического развития. При этом в Бельгии разрешена эвтаназия только, когда пациент испытывает «невыносимые и неизлечимые» страдания.

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Согласно информации Associated Press, в прошлом году родственники пациентки обратились в суд с жалобой по поводу многочисленных нарушений, допущенных врачами при эвтаназии. В иске речь идет об «отравлении» пациентки.

Ранее сообщалось, что бутылка со смертельно опасным ядом кураре была украдена из музея Бургаве в городе Лейдене в Нидерландах.