СК возбудил дело в связи с пожаром на ледоколе «Виктор Черномырдин»

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В Следственном комитете России (СК) проинформировали о возбуждении уголовного дела в связи с произошедшим накануне пожаром на строящемся ледоколе «Виктор Черномырдин» в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

Согласно имеющимся данным, возгорание произошло в котельном отделении из-за нарушения техники безопасности.

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«В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в результате произошедшего ожог рук и частей тела получил один из сотрудников предприятия, а ущерб от пожара превысил 1,5 млн руб.

Ранее сообщалось, что, по предварительной версии, возгорание в котельном отделении ледокола произошло в результате нарушения техники безопасности во время выполнения работ сотрудниками подрядной организации.