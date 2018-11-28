Появилось видео пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин»
В сети появилось видео пожара на ледоколе »Виктор Черномырдин». Об этом сообщает портал 78.ru.
Отмечается, что пожар сняли на камеру рабочие, которые должны были заниматься строительством в ночную смену. На опубликованных кадрах виден черный столб дыма, поднимающийся с судна, а также слышен звук пожарной сирены.
Ледокол загорелся вечером 27 ноября на Адмиралтейских верфях. Отмечалось, что возгорание, вероятно, произошло из-за нарушения техники безопасности во время строительных работ.