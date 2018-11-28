Опрос: большинство южнокорейцев против санкций в отношении КНДР
Две трети южнокорейцев выступают за смягчение или отмену санкций в отношении КНДР, передает агентство Ренхап со ссылкой на данные опроса Национального консультативного совета по демократическому и мирному воссоединению Кореи.
Сообщается, что 64% респондентов поддерживают смягчение санкций для продолжения денуклеаризации КНДР, против высказались 32% опрошенных.
При этом отмечается, что 61% участников опроса положительно оценили меры по снижению военной напряженности между Северной и Южной Кореями, 34,9% респондентов с ними не согласны.
Итоги встречи лидеров Республики Корея и КНДР Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына положительно оценивают 55,3% опрошенных, недовольны темпами улучшения межкорейских отношений 41,4%.
В опросе приняли участие одна тысяча человек. Статистическая погрешность при обработке данных составляет 3,1% при уровне достоверности 95%.
Ранее сообщалось, что Cовбез ООН предоставил Сеулу исключение по санкциям против КНДР.